2020-07-13T13:04:06+03:00
Происшествия

Посиделки со спиртным у реки в Тимашевске закончились смертью 26-летнего мужчины

Его тело нашли в водоеме в 50 метрах от берега
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Река Кирпили в Тимашевске.Река Кирпили в Тимашевске.Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ
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Субботним вечером компания молодых парней решила отметить долгожданный выходной. Собрались, прикупили спиртного и отправили на городской пляж реки Кирпили, что прямо в центре Тимашевска. Когда они уже знатно пригубили, решили искупаться – вода ведь теплая. Однако не учли, что находятся в состоянии алкогольного опьянения. Но, как им показалось, все обошлось, после купания горячие посиделки продолжились.

Однако спустя время компания опомнилась – не хватает друга. Принялись искать, вспомнили, что из воды он не выходил. Вызвали спасателей. Обследовав всю территорию, в 50 метрах от берега они обнаружили тело пропавшего. Мужчина находился без признаков жизни

- По факту гибели 26-летнего местного жителя проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП»-Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее почти в том же месте спасатели обнаружили тело 36-летнего мужчины. На нем была татуировка тигра, на берегу лежали вещи погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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