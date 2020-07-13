Ученые исследуют состояние горных озер Кубани

13 Июль 2020 2020-07-13T17:31:38+03:00

На Кубани пройдет научная экспедиция по изучению озер. Фото администрация КК

Научная экспедиция РГО в крае продлится две недели

Изменить размер текста: A A

Краснодарское региональное отделение Русского географического общество начинает научную экспедицию, в ходе которой ученые планируют получить данные о состоянии и возможном ближайшем будущем озер Западного Кавказа.

Эти водоемы подвержены серьезным изменениям из-за меняющегося климата и антропогенных факторов.

– В ходе экспедиции планируется исследовать озера хребтов Сенокосный и Озерный в бассейне реки Малая Лаба на территории Краснодарского края и озера верховьев реки Имеретинки в КЧР. Это труднодоступные высокогорные озера, которые еще не полностью изучены, – сообщил председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Экспедиция стартует 14 июля и продлится две недели.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в окрестностях Сочи внезапно исчезло горное озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU