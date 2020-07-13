Ученые исследуют состояние горных озер Кубани
Краснодарское региональное отделение Русского географического общество начинает научную экспедицию, в ходе которой ученые планируют получить данные о состоянии и возможном ближайшем будущем озер Западного Кавказа.
Эти водоемы подвержены серьезным изменениям из-за меняющегося климата и антропогенных факторов.
– В ходе экспедиции планируется исследовать озера хребтов Сенокосный и Озерный в бассейне реки Малая Лаба на территории Краснодарского края и озера верховьев реки Имеретинки в КЧР. Это труднодоступные высокогорные озера, которые еще не полностью изучены, – сообщил председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.
Экспедиция стартует 14 июля и продлится две недели.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в окрестностях Сочи внезапно исчезло горное озеро.
ИСТОЧНИК KP.RU