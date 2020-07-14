В Краснодаре за счёт экономии дополнительно отремонтируют 4,5 км дорог

14 Июль 2020 2020-07-14T09:45:06+03:00

Уже нашли участок, в который вложат средства

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В краевом центре активно реализовывается нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счет экономии по данной программе власти включили для ремонта еще два участка. Дополнительно в этом году отремонтируют проезжую часть по улице Буденного и Красных Партизан.

- Таким образом, протяженность автомобильных дорог, отремонтированных в 2020 году по нацпроекту, составит почти 78 км вместо запланированных 73 км, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Улицу Буденного отремонтируют от Коммунаров до Щорса, а Красных Партизан –Академика Лукьяненко до Круговой. Стоит отметить, что работы здесь уже начались. Дорожное покрытие планируется поменять до конца недели.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре отремонтировали улицу Переходную. Сейчас в этом районе ремонтируют улицу Гоголя, а в 2021 году планируют привести в порядок дорогу по Карасунской.

Также сообщалось, в центре города перекрыли улицу Гоголя. Ограничения будут действовать два месяца. Здесь специалисты меняют водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU