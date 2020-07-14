В Сочи «Нива» утонула в луже по крышу
В Сочи после залпового дождя 13 июля в микрорайоне КСМ в огромной луже утонула «Нива». Автомобиль ушел под воду практически по крышу. Инцидент произошел на улице Труда.
- Водитель успел выскочить из салона затопленной машины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы происшествия. - Автомобиль достали при помощи КамАЗа.
В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что 14 июля на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Прогнозируются ливни, возможно формирование смерчей.
В Сочи «Нива» утонула в луже по крышу.Видео: t.me/love_sochi
Напомним, что Сочи снова оказался во власти стихии. Как и прогнозировали синоптики, непогода обрушилась на курорт днем 13 июля. Сильный ливень сначала начал идти в Лоо, затем тучи переместились в сторону Хосты.
ИСТОЧНИК KP.RU