2020-07-14T10:35:40+03:00
Общество

В Сочи сгорела пристройка к частному дому

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи сгорела пристройка к честному дому. Фото: архив КПВ Сочи сгорела пристройка к честному дому. Фото: архив КП
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В Сочи ранним утором 14 июля произошел пожар в Адлерском районе. Сигнал о возгорании поступил диспетчеру «01» Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 05:23. Горела постройка на улице Ленина.

- В 05:30, по прибытию первых пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что горит пристройки к частному дому на общей площади 100 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На тушении задействовали три единицы техники и девять человек личного состава МЧС России.

В 05:33 огонь был локализован, В 06:20 – пожар полностью ликвидирован. В огне никто не пострадал.

Как писала «Комсомолка», 3 июля в Сочи произошел пожар в торговом здании. В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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