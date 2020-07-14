2020-07-14T10:39:54+03:00
Происшествия

В Геленджике в море утонул 20-летний парень

Следователи проводят проверку
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Несчастный случай произошел 13 июля на центральном пляже Геленджика. Тело молодого человека на берег достали спасатели. На месте работают оперативники.

- По факту гибели 20-летнего молодого человек проводится доследственная проверка. Уже назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, добавили в Следкоме.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в водоемах Краснодара с начала года утонули 10 человек. Из них один взрослый и два ребёнка утонули из-за купания в запрещённых местах.Сейчас по всей береговой линии реки Кубань установлено 165 информационных знаков «Купание запрещено». Но местных жителей это не останавливает. Здесь установят новые знаки и будут дежурить патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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