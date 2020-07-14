Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 14 июля 2020 увеличилось на 62

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 14 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 62 жителя Кубани в возрасте от девяти месяцев до 82 лет. Среди заболевших 39 женщин и 23 мужчины.

- В Краснодаре положительный результат на коронавирус показал у 36 человек. В Сочи «ковидом» заразились 12 человек, в Армавире заболевание выявили у 10 пациентов. По одному зараженному зафиксировали в Отрадненском, Новокубанском, Мостовском районах и в Анапе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В том числе среди заболевших двое детей: девятимесячный малыш и двухлетний ребенок, - они находятся на лечении в Краснодаре.

По данным медиков, количество пациентов в тяжелом состоянии остается прежним. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов.