В Анапе запретили заходить в море

14 Июль 2020 2020-07-14T11:00:06+03:00

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14 июля управление гражданской обороны и защиты населения курортного города Анапы распространило экстренное предупреждение. Специалисты предупредили отдыхающих – купаться в море запрещено. Ограничения временные и связаны с погодными условиями.

- В Анапе ожидается шторм и сильное донное течение. В связи с этим купание на всех пляжах курорта запрещено. Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - сообщили специалисты мэрии.

Также на пляжах установили специальные знаки. Руководителям предприятий и организаций поручили принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что отдыхающим запретили купаться в Сочи. Здесь прогнозировали ухудшение погоды: смерчи, ветер и ливень. Стоит отметить, что действует штормовое предупреждение здесь до вечера 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU