В Анапе запретили заходить в море
14 июля управление гражданской обороны и защиты населения курортного города Анапы распространило экстренное предупреждение. Специалисты предупредили отдыхающих – купаться в море запрещено. Ограничения временные и связаны с погодными условиями.
- В Анапе ожидается шторм и сильное донное течение. В связи с этим купание на всех пляжах курорта запрещено. Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - сообщили специалисты мэрии.
Также на пляжах установили специальные знаки. Руководителям предприятий и организаций поручили принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что отдыхающим запретили купаться в Сочи. Здесь прогнозировали ухудшение погоды: смерчи, ветер и ливень. Стоит отметить, что действует штормовое предупреждение здесь до вечера 14 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU