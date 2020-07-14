14 Июль 2020 2020-07-14T11:26:49+03:00

Им было выделено 600 тысяч рублей

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В Краснодарском крае активно реконструируют Дома культуры, музыкальные школы, закупают новое оборудование и инструменты. В этом году на обновление технической базы учреждений культуры регион выдели 550 млн рублей.

В Новопокровском районе три ДК получили новое оборудование.

- Акустические системы, оборудование для демонстрации мультимедиа, вокальные радиосистемы, микрофоны и микрофонные стойки, ноутбуки, микшерные пульты купили в Покровском, Горькобалковском и Калниболотском сельских поселениях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На оборудование ДК потратили около 600 тысяч рублей. В районе продолжают обновлять объекты культуры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Туапсинском районе к осени в отремонтируют два Дома культуры. На эти цели выделили более 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU