2020-07-14T11:26:49+03:00
Общество

В Новопокровском районе три ДК получили новое оборудование

Им было выделено 600 тысяч рублей
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае активно реконструируют Дома культуры, музыкальные школы, закупают новое оборудование и инструменты. В этом году на обновление технической базы учреждений культуры регион выдели 550 млн рублей.

В Новопокровском районе три ДК получили новое оборудование.

- Акустические системы, оборудование для демонстрации мультимедиа, вокальные радиосистемы, микрофоны и микрофонные стойки, ноутбуки, микшерные пульты купили в Покровском, Горькобалковском и Калниболотском сельских поселениях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На оборудование ДК потратили около 600 тысяч рублей. В районе продолжают обновлять объекты культуры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Туапсинском районе к осени в отремонтируют два Дома культуры. На эти цели выделили более 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре женщина одним ударом ножа убила бывшего мужа
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
Аэропорт Краснодара вновь заработал в штатном режиме
В Краснодаре ремонтируют один из старейших Домов культуры
Сразу в 4 раза вырос в июне спрос на услуги Кадастровой палаты края
В Краснодаре разыскивается вооруженный грабитель
В Сочи ко дню рождения села Измайловка готовят подарок
Депутаты ЗСК обсудили вопросы очередной сессии краевого парламента
В Заксобрании Кубани состоялось Общее собрание Совета молодых депутатов Краснодарского края
Все рейсы задержаны: аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о минировании
Жителей Краснодара кроссовки интересовали больше, чем квартиры
В Сочи за рулем такси задержали пьяную женщину
В Новопокровском районе три ДК получили новое оборудование
МегаФон предложил абонентам Краснодарского края и Республики Адыгея новое качество голосовой связи
В Анапе запретили заходить в море
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 14 июля 2020 увеличилось на 62
Убийцы многодетной матери в Псебае не смогли обжаловать свой приговор
В Геленджике в море утонул 20-летний парень
В Сочи сгорела пристройка к частному дому