В Сочи ко дню рождения села Измайловка готовят подарок

14 Июль 2020 2020-07-14T12:39:15+03:00

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Капитальный ремонт дома культуры ведется по краевой программе развития отрасли культуры с софинансированием муниципалитета и поддержкой местных предпринимателей.

Сейчас строители готовят стены к отделочным работам, демонтируют старые полы. В ходе реконструкции сельского ДК в Измайловке рабочие заменят инженерные сети, кровлю, обновят фасад.

Работы в ДК ,как и на многих других социальных объектах района ведутся при поддержке предпринимателя Темура Эйнатова. Сельский ДК-далеко не первый пример помощи бизнесмена району. Эйнатов уже более 6 лет оказывает поддержку культурным объектам в Хостинском районе.

Решает все необходимые вопросы и в части благоустройства. Так, по его инициативе в парке имени Фрунзе был создан мемориал «Журавли», ранее открыты скверы «Дружбы» и «Влюбленных». Обновилась и местная достопримечательность- скульптурная композиция. "Девушка-Хоста".

- Совместно с активом, будут обсуждаться территории, на которых возможно провести благоустройство. Мы много уделяли времени комфортной среде для наших жителей и гостей курорта, конечно много впереди, что необходимо сделать. Будем обсуждать, вносить идеи. В перспективе, после обсуждений будут приниматься решения, - отметил предприниматель Темур Эйнатов.

Приоритетные задачи для предпринимателя - решение социальных вопросов. Он намерен преподнести подарок дому культуры в Измайловке и приобретет технику для ДК,необходимое для проведения всех здешних мероприятий Ремонт здания завершатся в октябре, к традиционному празднику села.

ИСТОЧНИК KP.RU