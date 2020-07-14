Сразу в 4 раза вырос в июне спрос на услуги Кадастровой палаты края
Снятие большинства карантинных ограничений мгновенно отразилось и на активизации рынка недвижимости.
Вполне красноречиво об этом говорят данные Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, специалисты которой помогают участникам рынка проводить и оформлять сделки по купле-продаже жилья.
- За период с января по июль включительно Кадастровой палатой было оказано 18 707 услуг по выездному приему и доставке документов. По сравнению с началом текущего года спрос на данные услуги в июне вырос в 4 раза,- говорится в отчете палаты.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что даже жесткий карантин не сумел обрушить спрос на недвижимость в регионе. Так, например, по данным на начало лета, стоимость новостроек в Сочи выросла на 4%, составив в стоимостном выражении в среднем более 137 тысяч рублей за квадратный метр курортного жилья.
По этому показателю Сочи пропустил вперед только Москву, оставив позади ранее традиционно шедший вторым Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU