2020-07-14T13:06:08+03:00
Общество

Сразу в 4 раза вырос в июне спрос на услуги Кадастровой палаты края

Специалисты ведомства помогают в оформлении сделок с недвижимостью
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В 4 раза вырос в июне 2020 года спрос на услуги Кадастровой палаты края. Фото мэрии СочиВ 4 раза вырос в июне 2020 года спрос на услуги Кадастровой палаты края. Фото мэрии Сочи
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Снятие большинства карантинных ограничений мгновенно отразилось и на активизации рынка недвижимости.

Вполне красноречиво об этом говорят данные Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, специалисты которой помогают участникам рынка проводить и оформлять сделки по купле-продаже жилья.

- За период с января по июль включительно Кадастровой палатой было оказано 18 707 услуг по выездному приему и доставке документов. По сравнению с началом текущего года спрос на данные услуги в июне вырос в 4 раза,- говорится в отчете палаты.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что даже жесткий карантин не сумел обрушить спрос на недвижимость в регионе. Так, например, по данным на начало лета, стоимость новостроек в Сочи выросла на 4%, составив в стоимостном выражении в среднем более 137 тысяч рублей за квадратный метр курортного жилья.

По этому показателю Сочи пропустил вперед только Москву, оставив позади ранее традиционно шедший вторым Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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