2020-07-14T13:20:44+03:00
Общество

В Краснодаре ремонтируют один из старейших Домов культуры

Здесь же построят новый корпус
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Дом культуры в станице Елизаветинской построили больше полувека назад. С тех времен еще ни разу в здании не проводили капитальный ремонт. Здесь планируется обновить входную группу, отремонтировать актовый зал и заменить систему пожарной сигнализации.

- В ДК приходит много воспитанников, поэтому принято решение построить еще один корпус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ремонт в здании уже начали. В ближайшее время будет готова проектно-сметная документация по строительству нового корпуса ДК.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае активно реконструируют Дома культуры, музыкальные школы, закупают новое оборудование и инструменты. В этом году на обновление технической базы учреждений культуры регион выдели 550 млн рублей. Так, накануне в Новопокровском районе три ДК получили новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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