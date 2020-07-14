В Краснодаре ремонтируют один из старейших Домов культуры

14 Июль 2020 2020-07-14T13:20:44+03:00

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Дом культуры в станице Елизаветинской построили больше полувека назад. С тех времен еще ни разу в здании не проводили капитальный ремонт. Здесь планируется обновить входную группу, отремонтировать актовый зал и заменить систему пожарной сигнализации.

- В ДК приходит много воспитанников, поэтому принято решение построить еще один корпус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ремонт в здании уже начали. В ближайшее время будет готова проектно-сметная документация по строительству нового корпуса ДК.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае активно реконструируют Дома культуры, музыкальные школы, закупают новое оборудование и инструменты. В этом году на обновление технической базы учреждений культуры регион выдели 550 млн рублей. Так, накануне в Новопокровском районе три ДК получили новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU