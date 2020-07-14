2020-07-14T13:38:35+03:00
Общество

Аэропорт Краснодара вновь заработал в штатном режиме

Силовики не обнаружили в аэровокзале взрывных устройств
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Аэропорт Краснодара заработал в штатном режиме. Фото соцсетиАэропорт Краснодара заработал в штатном режиме. Фото соцсети
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Аэропорт Краснодара заработал в штатном режиме после сообщений о минировании транспортного узла утром 14 июля.

- Оперативными службами за 2 часа были проверены три воздушных судна и здания двух терминалом аэропорта Краснодар. Подозрительных предметов обнаружено не было. В 12:15 начали обслуживание прилетевших пассажиров. В 12.30 пассажиры вылетающих рейсов были допущены в терминал. Аэропорт продолжил работу по расписанию. Среднее время задержки пяти рейсов не превысило 1 часа,- сообщает пресс-служба аэропорта.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что без четверти 11 в международный аэропорт краевого центра позвонил неизвестный, сообщивший о возможном наличии взрывного устройства в здании аэровокзала и в стоящих на территории аэропорта самолетах.

Люди были спешно эвакуированы из помещений аэропорта, выполнение рейсов отложено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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