2020-07-14T14:21:54+03:00
Общество

Экстренные службы Краснодара откачивают воду с затопленных улиц

Залповый ливень наделал немало бед в краевом центре
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Улицы Краснодара 14 июля. Фото мэрии КраснодараУлицы Краснодара 14 июля. Фото мэрии Краснодара
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По прогнозу синоптиков, сильный дождь в Краснодаре с несколькими перерывами будет идти до конца дня 14 июля. Ранее «Комсомолка» писала о последствиях стихии-в городе затоплено множество улиц в центре.

На улицах Краснодара уже работает специализированная техника . По данным городских властей, в места подтоплений направлены 20 водооткачивающих машин и 8 мотопомп.

По данным мэрии краевого центра, экстренным службам уже поступило 25 заявок о необходимости откачки воды от жителей четырнадцати улиц города.

Во многих местах блокировано движение трамваев — на пересечении ул. Коммунаров и им. Гоголя, Ставропольской и им. Вишняковой, Красноармейской и им. Гоголя.

- Все заявки будут отработаны. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по тел. 214-33-36 и 112 (набор по городскому и мобильному телефонам),- сообщает администрация Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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