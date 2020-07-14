2020-07-14T20:23:59+03:00
Происшествия

Около парка «Краснодар» утонула машина из-за ливня

Добиваться возмещения ущерба будет каршеринговая компания [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Водителя внутри авто не было. Фото: Дмитрий Михеев.Водителя внутри авто не было. Фото: Дмитрий Михеев.
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В огромных летних лужах на дорогах Краснодара утонули десятки машин. Водители, оставившие свои ласточек, даже не думали, что стихия сыграет с ними злую шутку. Около Суворовского путепровода, где воды было почти по пояс, волной от проезжающего мимо грузовика плавали машины.

Водитель оставил легковушку на парковке перед тем, как пошел дождь. Фото: Дмитрий Михеев.

Водитель оставил легковушку на парковке перед тем, как пошел дождь. Фото: Дмитрий Михеев.

Досталось и автомобилю, который стоял на парковке около парка «Краснодар». Из-за сильного ливня здесь тоже поднялся уровень воды - в итоге легковушка оказалась в глубокой луже. Как оказалось, машина принадлежит одному из краснодарских каршерингов. И добиваться возмещения ущерба будет владелец компании.

ВАЖНО!

По правилам страхования о том, что наступил страховой случай, нужно сообщить в страховую компанию в течение трех рабочих дней. Каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально. У всех одинаковых повреждений быть не может. Приступать к ремонту автомобиля до осмотра страховщиком запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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