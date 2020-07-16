Вениамин Кондратьев выступит с заявлением о послаблении режима повышенной готовности
В среду, 16 июля, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением на заседании краевого оперативного штаба. Собрать совещание губернатор планирует в течение дня - ориентировочно начнется оно после обеда. В данный момент время уточняется.
Предполагается, что на заседании оперштаба по коронавирусу озвучат очередные послабления. Напомним, что режим повышенной готовности в крае действует до 21 июля.
В регионе все еще под запретом массовые мероприятия, закрыты библиотеки, детские кружки, театры и кинотеатры, клубы и дискотеки. Нельзя посещать бассейны, сауны, бани. Также официально запрещены все виды аттракционов.
Стоит отметить, что заболеваемость коронавирусом на Кубани стабилизировалась. Каждый день в среднем прибавляется по 60 новых зараженных. Но, по мнению эпидемиологов, это по-прежнему много.
ИСТОЧНИК KP.RU