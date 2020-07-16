2020-07-16T10:51:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 16 июля 2020 увеличилось на 67

Среди пациентов с Covid-19 оказалось шестеро детей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 16 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 67 жителей Кубани в возрасте от шести до 83 лет. Среди заболевших 39 женщин и 28 мужчин.

- В Краснодаре коронавирусом за последние сутки заразились 32 человека, в Сочи выявлено 15 случаев заболевания. По четыре человека с Covid-19 зафиксировано в Анапе, Курганинском и Кавказском районах. В Армавире заболели два человека. По одному пациенту с инфекцией в Новороссийске, Горячем Ключе, Лабинском, Тимашевском, Мостовском, Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что среди заболевших выявлено шестеро детей. В Анапе заболели малыши 6 и 8 лет, в Краснодаре - дети 9 и 12 лет.В Кавказском районе коронавирус подтвердился у 15-летнего подростка, а в Сочи – у 17-летнего.

Количество пациентов в тяжелом состоянии увеличивается, сегодня их уже 18. Еще двое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Общее число заболевших на сегодняшний день в Краснодарском крае составляет 6979 человек, из них 525 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 123,0.

Напомним, что сегодня, 16 июля, состоится очередное заседание оперштаба по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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