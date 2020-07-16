В Краснодаре эвакуировали почти все торговые центры
В четверг, 16 июля, во второй половине дня началась массовая эвакуация людей из торговых центров в Краснодаре. На данный момент людей вывели из ТРК «СБС-Мегамолл», Oz Mall, ТЦ «Галерея».
Полный список уточняется.
- Есть информация, что это учебная тревога в связи с участившимися сообщениями о минировании, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, в начале недели два аэропорта в Краснодарском крае эвакуировали после сообщений о минировании.
Позже проверка кинологов с собаками территории аэровокзалов причин тревоги не обнаружила. Ведется проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU