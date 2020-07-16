2020-07-16T17:54:34+03:00
Происшествия

В Краснодаре эвакуировали почти все торговые центры

Людей вывели без объяснения причин, на месте работает полиция и экстренные службы [фото]
Ева МУР@kp_kuban
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К торговым центрам стянуты машины экстренных служб. Фото: Анастасия МихееваК торговым центрам стянуты машины экстренных служб. Фото: Анастасия Михеева
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В четверг, 16 июля, во второй половине дня началась массовая эвакуация людей из торговых центров в Краснодаре. На данный момент людей вывели из ТРК «СБС-Мегамолл», Oz Mall, ТЦ «Галерея».

Полный список уточняется.

- Есть информация, что это учебная тревога в связи с участившимися сообщениями о минировании, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в начале недели два аэропорта в Краснодарском крае эвакуировали после сообщений о минировании.

Позже проверка кинологов с собаками территории аэровокзалов причин тревоги не обнаружила. Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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