В Краснодаре эвакуировали почти все торговые центры

16 Июль 2020 2020-07-16T17:54:34+03:00

Людей вывели без объяснения причин, на месте работает полиция и экстренные службы [фото]

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В четверг, 16 июля, во второй половине дня началась массовая эвакуация людей из торговых центров в Краснодаре. На данный момент людей вывели из ТРК «СБС-Мегамолл», Oz Mall, ТЦ «Галерея».

Полный список уточняется.

- Есть информация, что это учебная тревога в связи с участившимися сообщениями о минировании, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в начале недели два аэропорта в Краснодарском крае эвакуировали после сообщений о минировании.

Позже проверка кинологов с собаками территории аэровокзалов причин тревоги не обнаружила. Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU