2020-07-17T10:43:57+03:00
Общество

В многоэтажках Краснодара заменили 250 лифтов

Оборудование поменяли по программе капремонта
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В многоквартирных домах краевого центра меняют лифты по программе капремонта. Уже заменили 250 подъёмников, из них запустили 94. Остальные в настоящее время находятся на проверке. Их запустят через 2-3 недели.

- До конца этого года в Краснодаре планируется заменить 437 лифтов в 121 многоквартирном доме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии добавили, что на работы и закупку оборудования выделено 864 миллиона рублей.

Уже полностью поменяли 250 подъемников в 71 многоквартирном доме, из них решение Ростехнадзора о вводе в эксплуатацию получили 94 лифта в 27 многоэтажках. Это около 30% от общего количества лифтового оборудования, подлежащего замене в этом году.

Ранее «Комсомолка» сообщала, в каких домах Краснодарского края заменят лифты в 2020 году. В списке - 774 кабины в Сочи, Анапе, Белореченске, Ейске, Кропоткине, Армавире, Новороссийске, Геленджике и Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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