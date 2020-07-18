Коронавирус в Адыгее, последние новости на 18 июля 2020: заболевших больше, чем вылечившихся

Коронавирус в Адыгее. Фото: Виталий КАРНАУХ

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 18 июля 2020, самые важные. В Республике продолжают на ежедневной основе выявлять пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Цифры, которые публикует оперативный штаб, не утешительные - за последние сутки заболевших больше, чем выздоровевших.

По данным республиканского оперштаба, за минувшие сутки в Адыгее коронавирусом заразились 20 человек, а всего на лечении находятся 447 граждан. С начала пандемии новую коронавирусную инфекцию выявили у 2364 пациентов. Из них выздоровели 1901, десять человек из этого числа - за последние 24 часа. К сожалению, есть и статистика по количеству летальных исходов - их в республике 16.

В оперативном штабе отмечают, что больше всего людей заболели в столице Адыгеи - Майкопе. Здесь коронавирус обнаружен у 726 человек (+1 за минувшие сутки). Следом идет Тахтамукайский район - 464 пациента (+ 6 за истекшие сутки). В Красногвардейском районе выявлено 308 заболевших с начала пандемии (0 за последние сутки), в Адыгейске - 220 (+1). В Теучежском районе - 214 больных (+2 новых пациента), в Майкопском районе заболели 208 человек (+1). В Кошехабльском районе - 103 пациента (+6), в Гиагинском - 65 (+1). Замыкает список Шовгеновский район, тут заразились 56 человек (+1).