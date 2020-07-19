На Кубани скончались еще два человека с коронавирусом
В Краснодарском крае продолжает расти число жертв коронавирусной инфекции. За последние сутки болезнь унесла жизни двух человек.
68-летняя жительница Сочи заболела 11 июня. Она попала в больницу с двухсторонней пневмонией и была подключена к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.
От коронавирусной инфекции также умер 81-летний пенсионер из Туапсинского района. Мужчина также страдал сахарным диабетом, уточнили в региональном министерстве здравоохранения.
Таким образом, коронавирус в Краснодарском крае уже унес жизни 96 человек. 16 человек находятся на аппаратах ИВЛ, еще один подключен к ЭКМО.
За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 75 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU