На Кубани скончались еще два человека с коронавирусом

19 Июль 2020 2020-07-19T15:44:06+03:00

Инфекция в Краснодарском крае унесла жизни 96 человек

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В Краснодарском крае продолжает расти число жертв коронавирусной инфекции. За последние сутки болезнь унесла жизни двух человек.

68-летняя жительница Сочи заболела 11 июня. Она попала в больницу с двухсторонней пневмонией и была подключена к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.

От коронавирусной инфекции также умер 81-летний пенсионер из Туапсинского района. Мужчина также страдал сахарным диабетом, уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Таким образом, коронавирус в Краснодарском крае уже унес жизни 96 человек. 16 человек находятся на аппаратах ИВЛ, еще один подключен к ЭКМО.

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 75 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU