Футбольный эксперт Андрей Малосолов об игре "Краснодар"-"Динамо": есть психологический надлом

19 Июль 2020 2020-07-19T22:21:37+03:00

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В рамках 23 тура чемпионата России по футболу ФК "Краснодар" на домашнем поле встречается с "Динамо". Игра с первых же минут поразила болельщиков. Явно сегодня не день быков, а вот гости показали себя с неожиданной стороны. Тренер "Динамо" вывел на поле молодежь и не прогадал. Гости на 26 минуте распечатали ворота быков - 0:1.

- Что происходит с «Краснодаром»? - спросили в эфире "Клуба болельщиков" на радио "КП"-Краснодар" (91.0) у журналиста, футбольного эксперта Андрея Малосолова.

-То, что я наблюдаю, это вызывает настоящее изумление, - ответил Андрей Малосолов. - Команда, которая буквально теряет то, что добыла в течение сезона. И такое происходит из года в год. Трудно предположить, почему это все происходит. Но одно из предположений, наверное, это какая-то взаимосвязь с идеологией, или скажем с тем, какую политику проводит в отношении клуба Сергей Галицкий. Полагаю, что есть какой-то психологический надлом. И ничем другим все это объяснить невозможно.

- А «Динамо» удивляет сегодня и составом и игрой?

- Я бы не сказал, что удивляет. Не будем забывать, что по делу был удален вратарь «Краснодара», но «Динамо» само в течении сезона ведет себя таким образом, что нельзя понять, чего они хотят добиться и добьются ли чего-то. «Динамо» ведь тоже провел до этого серию неудачных игр. А сегодня выходят и бьются как львы. Тренер Динамо выпускает какую-то необстреленную молодежь, и она добивается такого замечательного результата. На последних турах нет никакой предсказуемости! Любая команда может обыграть лидера! Самые важные матчи, когда казалось бы уже победа в кармане. Сейчас даже не возьмусь судить, займет ли Краснодар хотя бы трете место. Здесь все непредсказуемо, ничего нельзя понять, что произойдет дальше… Тут такой случай, что хочется запастись попкорном и смотреть за всем этим до самой последней секунды.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов о матче ФК "Краснодар" и "Динамо" 00:00 00:00

- А как вам сегодняшний состав Динамо? Многие фамилии новые, которые мы раньше не слышали.

- Мне кажется, что здесь вопрос в том, что Кирилл Новиков, до того, как взял основной состав, тренировал молодежку «Динамо». Возможно, он получил какой карт-бланш от руководства, и доверил эту игру тем ребятам, с которыми был хорошо знаком по молодежной команде.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

ИСТОЧНИК KP.RU