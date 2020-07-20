На Кубани экзамены по биологии и иностранным языкам сдадут более 8 тысяч выпускников

20 Июль 2020 2020-07-20T08:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сдавать биологию и иностранные языки кубанские выпускники будут 20 июня. Экзамен начнется в 10 часов утра. В крае для ЕГЭ по этим предметам оборудовано 96 аудиторий.

- Биологию выбрали более 5 тысяч человек. Иностранные языки – 2987 выпускников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На написание экзамена по иностранным языкам выделено 3 часа, по биологии – 3,5 часа. Во всех пунктах проведения ЕГЭ дежурят наблюдатели.

Стоит отметить, что на входе в помещение всем школьникам измеряют температуру. В Кабинетах ведется видеотрансляция, установлены рециркуляторные лампы.

Результаты экзаменов будут готовы до 2 августа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что министерство образования Кубани разместило пробные версии ЕГЭ-2020. Также в крае организована дистанционная помощь выпускникам и их родителям. Задать любой интересующий вопрос по номеру телефона 8(988)31-888-13.

ИСТОЧНИК KP.RU