За неделю в Краснодаре произошло 27 массовых отключений света

20 Июль 2020 2020-07-20T13:13:40+03:00

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С 13 по 20 июля на системе электроснабжения Краснодара произошло 27 отключений. Больше всего аварий было 14 июля.

- 14 июля, когда прошел дождь, было восемь отключений, - сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко.

Он добавил, что за неделю отключения не превысили нормативные параметры. Стоит отметить, что после массовых аварий на сетях в городе увеличили количество аварийных бригад.

Но глава Краснодара считает, что принятые меры – не достаточные.

- Достаточные – это когда идет полностью безаварийное электроснабжение жителей, - сказал Евгений Первышов.

Он предложил НЭСК вернуть в госсобственность.

- Один из вопросов, который необходимо выносить на уровень наших представителей в Государственной Думет – возможность рассмотрения «расприватизации» компании НЭСК. Пусть лучше государство этим занимается. Потому что заложниками из-за отключений электричества являются горожане. Так не годится. Из года в год у нас одна и та же история, - отметил мэр.

Напомним, что на предыдущей неделе в столице Кубани из-за аномальной жары отключения электроэнергии обесточили один микрорайон города за другим – тогда только за два дня произошло 15 сбоев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что нагрузка на сети выросла на 60%. В Краснодаре ищут способы избежать аварийных отключений электричества в жару.

ИСТОЧНИК KP.RU