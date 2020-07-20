2020-07-20T11:41:27+03:00
Общество

На Кубани распространили экстренно предупреждение по жаре

Жителей просят быть осторожными
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.mchs.gov.ruФото: 23.mchs.gov.ru
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В Краснодарском крае, в том числе и на побережье, 20 июня ожидается сильная жара. По данным синоптиков, температура воздуха в некоторых районах прогреется до 39 градусов.

- В крае ожидается сильная жара – температура воздуха достигнет +39º, на Черноморском побережье +37º, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели просят жителей быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности и не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций рекомендовано провести комплекс мероприятий по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в случае ЧС нужно звонить по единому номеру пожарных и спасателей «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Ранее «Комсомолка» сообщала, что температура воды в Черном море прогрелась до 27 градусов. Теплее всего в Туапсинском районе, холоднее – в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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