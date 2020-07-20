2020-07-20T13:25:13+03:00
Общество

Систему ливневой канализации в Краснодаре улучшат с помощью федерального финансирования

В ближайшее время будут сформированы заявки
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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На аппаратном совещании в администрации глава Краснодара поручил сформировать заявку на участие в федеральных программах финансирования по модернизации сетей ливневой канализации и очистных сооружений. Мэр города отметил, что эти средства позволят улучшить ситуацию с подтоплениями.

- Нам в целом надо пересматривать всю систему ливнеотведения. Та, что существует сейчас в Краснодаре, может справиться с обычным дождем. Но мы уже на протяжении длительного времени видим, как за два часа выпадает месячная норма осадков, - сказал Евгений Первышов.

Глава города поручил подготовить заявку в адрес депутатов Государственной Думы для участия Краснодара в федеральных программах по переустройству сетей. С помощью дополнительного финансирования в городе возможно будет увеличить мощности существующих коллекторов и построить новые очистные сооружения.

Также мэр поручил внимательнее отнестись к ливневкам при строительстве трамвайной линии по улице Московской.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Краснодара предложил вернуть в госсобственность НЭСК. Первышов отметил, что “НЭСК-электросети” делает недостаточно для решения энергопроблем города, а на ее сетях слишком часто происходят аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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