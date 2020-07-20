Сезон окончен. «Сочи» не сыграет с «Крыльями Советов» из-за коронавируса
Матч 30 тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» – «Сочи», намеченный на 22 июля, не состоится из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников черноморского клуба.
- «Сочи» проинформировал РПЛ и «Крылья Советов», что не сможет принять участие в выездном матче 30-го тура из-за выявленных случаев коронавируса у представителей клуба, - сообщают в пресс-службе РПЛ.
Напомним, 16 июля стало известно о том, что коронавирус обнаружен девяти представителей «Сочи», среди которых шесть футболистов. По этой причине был отменен матч с «Тамбовом».
Южане в этот момент находились в Нижнем Новгороде, после чего вернулись в Сочи и оказались на карантине.
- «Сочи» строго выполняет рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Таким образом, эта игра не состоится, - уточняют в пресс-службе «Крыльев Советов».
«Сочи» получит два технических поражения в двух последних турах, однако сохранит прописку в премьер-лиге на следующий сезон и не опустится в итоговой таблице ниже 13-го места. «Крылья Советов» не поднимутся выше 15-го места и останутся в зоне вылета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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