20 Июль 2020 2020-07-20T16:04:34+03:00

В Сочи скончалась женщина с коронавирусом. Фото: архив КП

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В Сочи от коронавирусной инфекции умерла 64-летняя местная жительница. Она заболела в июне.

- С высокой температурой женщину госпитализировали в городскую инфекционную больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Представитель штаба обратил внимание, что в регионе это уже 97-й случай смерти с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как сообщалось ранее, 19 июля оперштаб сообщил, что 68-летняя жительница Сочи попала в больницу с двухсторонней пневмонией и была подключена к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось. Женщина скончалась от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU