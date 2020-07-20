2020-07-20T17:10:57+03:00
Общество

В Краснодаре восстановили поврежденную вандалами подводную лодку

На эти работы понадобилось менее 2 дней
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Как ранее сообщала «Комсомолка», в парке 30-летия Победы в Краснодаре вандалы повредили подводную лодку А-615.

Неизвестные повредили обшивку подводной лодки, отогнув металлические листы на разных частях борта.

Сотрудники парка менее чем за дня восстановили корпус лодки в первозданном виде.

— В течение нескольких часов испорченный фрагмент был восстановлен силами сотрудников парка. Для предотвращения повторных актов вандализма на территории, прилегающей к подлодке, планируют установить камеру видеонаблюдения. Также дополнительно проинструктированы сотрудники службы охраны, сокращены интервалы патрулирования территории,- рассказал директор МБУК «Краснодарские парки» Кирилл Клодт.

Реставрацию отечественной подводной лодки М-261 и установку ее в парке организовали в начале июля этого года ветераны военно-морского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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