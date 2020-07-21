Над Черным морем ожидается формирование смерчей
В МЧС предупредили, что есть опасность формирования смерчей над морем. Водные вихри могут образоваться в течение суток.
- В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 21 июля над Чёрным морем на участке от бухты Инал до посёлка Магри могут формироваться смерчи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Памятка от МЧС
Спасатели просят гостей и местных жителей быть осторожными. При усилении ветра рекомендуется не выходить из зданий. Важно внимательно смотреть за детьми и не оставлять их без присмотра.
В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по единому номеру пожарных и спасателей «01» (с городского) или «101» (с мобильного).
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Краснодар обрушился залповый дождь, десятки улиц оказались по водой. В городе дежурит водооткачивающая техника.
ИСТОЧНИК KP.RU