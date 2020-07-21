В Сочи мужчина сорвался со скалы и провалился в 8-метровую расщелину
В Сочи оперативному дежурному муниципальной службы спасения поступила информация о пострадавшем мужчине, который упал в труднодоступную расщелину, глубиной восемь метров.
По предварительной информации, 29-летний турист сорвался со скалы. Инцидент произошел в районе села Красная Воля.
Чтобы достать мужчину, спасатели использовали альпинистское снаряжение. Затем они доставили пострадавшего на носилках по горной тропе к машине скорой помощи.
- Турист был в сознании, мы передали его медикам неотложки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МКУ «Служба спасения города Сочи».
Как сообщалось ранее, в Сочи альпинистка упала со скалы на горе Кепша. Спортсменка ударилась головой и сломала правую руку. Спасатели доставили девушку в ближайшую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU