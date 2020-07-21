2020-07-21T10:24:16+03:00
Общество

В Сочи мужчина сорвался со скалы и провалился в 8-метровую расщелину

Спасатели транспортировали пострадавшего из труднодоступного места
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи мужчина сорвался со скалы и провалился в 8-метровую расщелину. Фото: @spasenie_sochiВ Сочи мужчина сорвался со скалы и провалился в 8-метровую расщелину. Фото: @spasenie_sochi
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В Сочи оперативному дежурному муниципальной службы спасения поступила информация о пострадавшем мужчине, который упал в труднодоступную расщелину, глубиной восемь метров.

По предварительной информации, 29-летний турист сорвался со скалы. Инцидент произошел в районе села Красная Воля.

Чтобы достать мужчину, спасатели использовали альпинистское снаряжение. Затем они доставили пострадавшего на носилках по горной тропе к машине скорой помощи.

- Турист был в сознании, мы передали его медикам неотложки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МКУ «Служба спасения города Сочи».

Как сообщалось ранее, в Сочи альпинистка упала со скалы на горе Кепша. Спортсменка ударилась головой и сломала правую руку. Спасатели доставили девушку в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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