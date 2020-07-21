Житель Кубани получал выплаты за фиктивную инвалидность

21 Июль 2020 2020-07-21T11:25:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кущевском районе 52-летний местный житель для получения пенсии и льгот предоставил в соцзащиту поддельные документы. Он сделал бумажки о наличии у него инвалидности второй группы. После проверки оказалось, что мужчина вовсе и не болен. Но он успел несколько месяцев незаконно получить государственные выплаты.

- В отношении мужчины по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В течение полугода злоумышленник незаконно получил более 110 000 рублей в виде пенсионных и социальных выплат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит арест на срок до четырех месяцев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани по такой же схеме действовал еще один мошенник - 45-летний местный житель. Ему удалось получить 160 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU