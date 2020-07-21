Появилось видео, как нашли пропавшую в Краснодаре 13-летнюю девочку
В краевом центре всю ночь искали пропавшую 13-летнюю школьницу. Она 20 июля вышла из дома по улице Школьной в районе парка "Краснодар" в три часа дня и не вернулась. Мобильник девочка тоже с собой не взяла.
- Приметы: рост 152 сантиметра, среднего телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Девочка была одета в черные джинсы, синюю футболку и черные кроссовки, - такую ориентировку разослали по соцсетям.
Следственный комитет по факту безызвестного исчезновения девочки начал проверку. Вечером и ночью в поисках подростка город прочесывали волонтеры и неравнодушные жители. А днем ее заметили, идущей по городу. Сейчас она дома.
- С дочкой все хорошо. Она дома, - сообщила мама.
"Комсомолка" сообщала, что один из мужчин, который узнал ее по объявлению на столбах, отвез ее к родителям. Он разместил видео, как вез ребенка домой, в соцсетях.
13-летнюю девочку нашли на рынке в Краснодаре Видео: instagram.com/tipichkras.
Девочке в ближайшее время предстоит разговор с полицией, правоохранители проведут профилактическую беседу. Ее здоровью ничего не угрожает. Сейчас выясняется, где она провела всю ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU