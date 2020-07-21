«Проехали бы еще по голым телам!»: на пляже в Анапе туристы возмущены появлением полицейского "уазика" у кромки моря
В Анапе на одном из песчаных пляжей отдыхающих потревожил полицейский "уазик". Автомобиль со включенными проблесковыми сигналами ехал прямо по кромке моря. Людям в спешке пришлось собирать полотенца и лежаки, чтобы пропустить "воронок".
- То есть кому-то Водный кодекс и запреты поездок на авто у моря - не указ, - возмущаются туристы. - Им все можно?
Туристов возмутил полицейский "уазик" у самой кромки моря.
Надо сказать, несмотря на масштаб дискуссии, развернувшейся в соцсетях, официальных комментариев от правоохранителей пока не последовало.
Справедливости ради, надо сказать, что появление полицейского автомобиля было вызвано возможным ЧП на воде.
Напомним, сегодня, 21 июня, в районе Имеретинской низменности образовался смерч. По мнению специалистов, опасное природное явление разыгралось из-за аномальной жары, 20 июля температура воздуха в Сочи поднялась до рекордных отметок + 37 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU