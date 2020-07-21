«Проехали бы еще по голым телам!»: на пляже в Анапе туристы возмущены появлением полицейского "уазика" у кромки моря

21 Июль 2020 2020-07-21T19:13:46+03:00

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В Анапе на одном из песчаных пляжей отдыхающих потревожил полицейский "уазик". Автомобиль со включенными проблесковыми сигналами ехал прямо по кромке моря. Людям в спешке пришлось собирать полотенца и лежаки, чтобы пропустить "воронок".

- То есть кому-то Водный кодекс и запреты поездок на авто у моря - не указ, - возмущаются туристы. - Им все можно?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791831" frameborder="0"></iframe> Туристов возмутил полицейский "уазик" у самой кромки моря.

Надо сказать, несмотря на масштаб дискуссии, развернувшейся в соцсетях, официальных комментариев от правоохранителей пока не последовало.

Справедливости ради, надо сказать, что появление полицейского автомобиля было вызвано возможным ЧП на воде.

Напомним, сегодня, 21 июня, в районе Имеретинской низменности образовался смерч. По мнению специалистов, опасное природное явление разыгралось из-за аномальной жары, 20 июля температура воздуха в Сочи поднялась до рекордных отметок + 37 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU