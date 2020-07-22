2020-07-22T09:59:23+03:00
Происшествия

В Краснодаре арестовали машину за долги по аренде

Ее ночью увезли с парковки
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: краевое УФССП РФФото: краевое УФССП РФ
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Житель Краснодара взял в аренду несколько городских земельных участков. Но по платежам образовалась задолженность. Департаменту муниципальной собственности и городских земель пришлось подключить приставов.

- Мужчина не хотел гасить долг и скрывался от приставов. Сотрудники нашли в собственности у должника машину. Вечером на улице Покрышкина в присутствии понятых приставы составили акт описи и арестовали транспортное средство. Автомобиль изъят, и в дальнейшем отправится на принудительную реализацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что машина была третьему лицу без переоформления документов, но приставов это не остановило.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что у жителя Кубани приставы арестовали дом за долги по налогам. Мужчина задолжал более 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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