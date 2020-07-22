2020-07-22T10:41:53+03:00
Общество

В трех районах Кубани объявили высокую пожарную опасность

В Краснодарском крае действует противопожарный режим
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Кубани дожди сменяются жарой. В МЧС отмечают, что в 43 муниципалитетах действует особый противопожарный режим.

- В девяти районах действует четвертый класс пожарной опасности. А в трех – самый высокий – пятый, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что самый высокий класс пожароопасности объявлен в Отрадненском, Тихорецком и Выселковском районах.

Стоит отметить, что с начала года зарегистрировано 446 термоточек, 585 случаев загорания сухой растительности и 104 природных пожара. За пал сухой травы грозит штраф.

Ранее «Комсомолка» сообщала, какая погода будет в Краснодарском крае в июле и августе. Сейчас грядет такой период, когда будет переменчивая погода с частым чередованием жарких дней и ливней с грозами. Для нашего пояса в это время это нормально, говорят синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Динском районе начинается проектирование нового реабилитационного центра
На Кубани от коронавируса скончался 69-летний житель Армавира
В Сочи задержан местный житель с 44 упаковками метадона
Полиция не каталась по пляжу, а ребенка искала: в Анапе объяснили появление «уазика» на кромке моря
Кубань первой в стране завершила уборку урожая
Кадастровая палата Кубани открыла новый офис в Краснодаре
На Кубани ввели в эксплуатацию лифты для лиц с ограниченными возможностями
ВТБ запускает новую Travel-карту для клиентов сегмента «Привилегия», которая позволяет получать до 3% кешбэка милями за покупки.
На Кубани против директора компании возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты
В Краснодаре выберут лучшего автоинструктора
В Ростове пациентка наблюдала за работой хирургов, которые делали ей операцию на сердце
Краснодарский край остается в тройке регионов-лидеров в стране по вводу жилья
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 22 июля 2020 увеличилось на 83
По улице Стахановской в Краснодаре заменят трубопровод
Сочи принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров
Жители Краснодара стали чаще покупать товары в интернет-магазинах
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам