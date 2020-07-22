В трех районах Кубани объявили высокую пожарную опасность

22 Июль 2020 2020-07-22T10:41:53+03:00

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На Кубани дожди сменяются жарой. В МЧС отмечают, что в 43 муниципалитетах действует особый противопожарный режим.

- В девяти районах действует четвертый класс пожарной опасности. А в трех – самый высокий – пятый, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что самый высокий класс пожароопасности объявлен в Отрадненском, Тихорецком и Выселковском районах.

Стоит отметить, что с начала года зарегистрировано 446 термоточек, 585 случаев загорания сухой растительности и 104 природных пожара. За пал сухой травы грозит штраф.

Ранее «Комсомолка» сообщала, какая погода будет в Краснодарском крае в июле и августе. Сейчас грядет такой период, когда будет переменчивая погода с частым чередованием жарких дней и ливней с грозами. Для нашего пояса в это время это нормально, говорят синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU