Жители Краснодара стали чаще покупать товары в интернет-магазинах
Сотрудники Краснодарского магистрального сортировочного центра за первую половину 2020 года приняли, обработали и отправили по маршрутам более 26 млн почтовых отправлений. 10,4 млн отправлений из этого числа составила письменная корреспонденция. Посылок было отправлено порядка 3 млн, а международных мелких пакетов - почти 13 млн.
- В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки жители края стали чаще приобретать товары в интернет-магазинах – как отечественных, так и зарубежных, - отметила директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.
Почтовики отметили, что с подключением новых электронных сервисов Почты России совершать покупки стало более удобно. Например, с помощью мобильного приложения клиенты отслеживают и переадресовывают отправления, вызывают курьера и даже бронируют время посещения почтового отделения.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что хранится в краснодарском ведомственном музее почтовиков, какие уникальные письма и экспонаты.
ИСТОЧНИК KP.RU