По улице Стахановской в Краснодаре заменят трубопровод
В краевом центре по улице Стахановской начали менять участок водопровода. Ремонтные работы уже ведутся. В связи с этим на дороге ограничено движение.
- Протяжённость участка, который нужно заменить, составляет 40 метров, диаметр трубопровода - 500 мм, глубина - 4 метра. Ремонтировать трубу специалисты будут в круглосуточном режиме, без отключения потребителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.
Также в мэрии добавили, что работы планируется завершить 2 августа.
В связи с заменой водопровода в границах улицы Дзержинского общественный транспорт будет ходить в объезд данного участка. Ранее "Комсомолка" сообщала, что восемь автобусных маршрутов изменили схему движения. Также советуют искать альтернативные пути и автомобилистам, чтобы не создавать в данном месте заторовых ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU