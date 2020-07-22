По улице Стахановской в Краснодаре заменят трубопровод

22 Июль 2020 2020-07-22T11:19:11+03:00

Движение здесь будет ограничено почти две недели

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В краевом центре по улице Стахановской начали менять участок водопровода. Ремонтные работы уже ведутся. В связи с этим на дороге ограничено движение.

- Протяжённость участка, который нужно заменить, составляет 40 метров, диаметр трубопровода - 500 мм, глубина - 4 метра. Ремонтировать трубу специалисты будут в круглосуточном режиме, без отключения потребителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что работы планируется завершить 2 августа.

В связи с заменой водопровода в границах улицы Дзержинского общественный транспорт будет ходить в объезд данного участка. Ранее "Комсомолка" сообщала, что восемь автобусных маршрутов изменили схему движения. Также советуют искать альтернативные пути и автомобилистам, чтобы не создавать в данном месте заторовых ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU