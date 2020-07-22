2020-07-22T11:29:54+03:00
Общество

Краснодарский край остается в тройке регионов-лидеров в стране по вводу жилья

Он уступает только Москве и Московской области
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В рамках нацпроекта на Кубани сданы в эксплуатацию жилые здания общей площадью почти 1 миллион 900 тысяч квадратных метров. Это на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Краснодарский край находится на третьем месте по вводу жилья в России, уступая только Москве и Московской области.

– Только в Краснодаре в этом году введено 57 домов – это 15 тысяч квартир. А в июне – 26 многоквартирных домов, в том числе проблемные объекты, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на Кубани с начала года сдано 26 долгостроев. В этом году планируется сдать еще 119 проблемных объектов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край был в тройке лидеров России по вводу жилья по итогам 4 месяцев. По истечении двух месяце регион сохранил позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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