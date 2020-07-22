На Кубани ввели в эксплуатацию лифты для лиц с ограниченными возможностями
В больнице Мостовского района во время проверки прокуратуры были выявлены нарушения законодательства о защите прав инвалидов.
- Ответственные работники лечебного учреждения не предприняли все необходимые меры для скорейшего ввода в эксплуатацию лифтов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Тем самым нарушались права инвалидов на доступность медицинской помощи.
Главному врачу больницы было вынесено предписание, по которому тот получил выговор.
На данный момент права инвалидов восстановлены - лифты введены в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в Анапе прокуратура добилась выделения жилья для детей-сирот. На выполнение требований прокурора у чиновников ушло три года. Все это время молодые люди были вынуждены жить у знакомых или брать жилье в аренду.
ИСТОЧНИК KP.RU