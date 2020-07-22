На Кубани ввели в эксплуатацию лифты для лиц с ограниченными возможностями

22 Июль 2020 2020-07-22T13:43:29+03:00

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В больнице Мостовского района во время проверки прокуратуры были выявлены нарушения законодательства о защите прав инвалидов.

- Ответственные работники лечебного учреждения не предприняли все необходимые меры для скорейшего ввода в эксплуатацию лифтов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Тем самым нарушались права инвалидов на доступность медицинской помощи.

Главному врачу больницы было вынесено предписание, по которому тот получил выговор.

На данный момент права инвалидов восстановлены - лифты введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Анапе прокуратура добилась выделения жилья для детей-сирот. На выполнение требований прокурора у чиновников ушло три года. Все это время молодые люди были вынуждены жить у знакомых или брать жилье в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU