2020-07-22T13:43:29+03:00
Общество

На Кубани ввели в эксплуатацию лифты для лиц с ограниченными возможностями

В больнице Мостовского района нашли серьезные нарушения
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: Олег Рукавицын.Фото: Олег Рукавицын.
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В больнице Мостовского района во время проверки прокуратуры были выявлены нарушения законодательства о защите прав инвалидов.

- Ответственные работники лечебного учреждения не предприняли все необходимые меры для скорейшего ввода в эксплуатацию лифтов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Тем самым нарушались права инвалидов на доступность медицинской помощи.

Главному врачу больницы было вынесено предписание, по которому тот получил выговор.

На данный момент права инвалидов восстановлены - лифты введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Анапе прокуратура добилась выделения жилья для детей-сирот. На выполнение требований прокурора у чиновников ушло три года. Все это время молодые люди были вынуждены жить у знакомых или брать жилье в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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