2020-07-22T14:27:38+03:00
Происшествия

Полиция не каталась по пляжу, а ребенка искала: в Анапе объяснили появление «уазика» на кромке моря

Правоохранители на спецмашине искали десятилетнюю москвичку среди отдыхающих [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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"Уазик" ехал по кромке моря со спецсигналами"Уазик" ехал по кромке моря со спецсигналами
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В Анапе на одном из песчаных пляжей отдыхающих потревожил полицейский "уазик". Автомобиль со включенными проблесковыми сигналами ехал прямо по кромке моря. Людям в спешке пришлось собирать полотенца и лежаки, чтобы пропустить "воронок". В полиции курортного города объяснили, что это была поисковая операция.

- Мы все знаем, что от Джемете до Витязево – барханы и большая часть территории не имеет строений. Наряду полиции пришлось выехать на пляж, чтобы найти 10-летнюю девочку-москвичку, - сообщили в ОМВД Анапы. - Как раз использование машины с громкоговорителями и помогло найти ребёнка – отдыхающие, услышав просьбу о помощи, подходили к полицейским и рассказывали, где видели девочку. В дальнейшем, спустя некоторое время, девочка была найдена и передана родителям.

Оказалось, что ребенок заблудился в барханах.

Туристов возмутил полицейский "уазик" у самой кромки моря.

К слову, краснодарское отделение поискового отряда "Лиза Алерт" обратился в гостям курортов, чтобы лучше приглядывали за детьми во время отдыха у Черного моря. Количество заявок о поисках зашкаливает.

- Только за неделю к нам обратились родители четырех пропавших детей, - говорят волонтеры. - Заявки на детские поиски поступают со всего побережья. И каждый раз мы боимся опоздать.

Берегите детей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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