2020-07-22T16:25:49+03:00
Общество

«На курортах пропадают дети»: волонтеры «Лиза Алерт» бьют тревогу

Только за три дня на побережье Краснодарского края потерялись четверо
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Дети теряются в толпах туристов. Фото: Михаил ПоповДети теряются в толпах туристов. Фото: Михаил Попов
Изменить размер текста:

Курорты Краснодарского края трещат по швам. Центральные пляжи Анапы, Сочи, Геленджика не вмещают всех желающих позагорать под южным солнцем. Но в этой поистине толпе отдыхающих начали пропадать дети. Только за три дня, по данным поискового отряда "Лиза Алерт" в курортном селе Витязево под Анапой пропали четверо детей. К счастью, в тот же день усилиями полицейских, волонтеров и просто неравнодушных людей их нашли, но поисковиков пугает эта тенденция.

- Этот год стал уникальным для курортов Краснодарского края. Из-за введенных ограничений многие поклонники заграничного отдыха приехали на наше побережье. Гостиницы и дома отдыха переполнены, - обратился отряд "Лиза Алерт" к отдыхающим. - К сожалению, это лето грозит стать уникальным по количеству заявок на пропавших на пляжах детей.

Волонтеры перечислили, 17 июля на "горячую линию" 88007005452 обратилась мама пропавшей 10-летней девочки. Найдена, жива. 19 июля "Лиза Алерт" искали 8-летнего мальчика. Найден, жив. Вчера, 20 июля, на пляже пропали дети 4 и 5 лет. Найдены, живы.

- Заявки сейчас поступают со всех концов курортного края, - трубят поисковики. - И каждый раз мы боимся опоздать. Опыт прошлых лет показывает, если на улице стоит жара и рядом есть водоем, шансов найти ребенка живым практически нет.

При этом в огромных толпах курортных городов дети теряются мгновенно.

- Достаточно отойти на пару шагов, и малышей просто не видно за высокими взрослыми. На узких полосках песка между бесконечными ковриками бродят десятки детей, и очень сложно понять, потерялся ребенок или за ним присматривает родственник с ближайшего лежака, - просят поисковики "Лиза Алерт". - Пожалуйста, будьте внимательнее! Не теряйте детей из виду.

Они также настаивают, чтобы выходя из дома или гостиницы на курорте, взрослые клали в карман ребенка записку с номером своего телефона.

- Фотографируйте их в той одежде, в которой они выходят из дома и купаются в море, в случае ЧП это упростит поиск, - говорят поисковики.

Напомним, одна из таких поисковых операций попала на видео туристов в Анапе. Возмущенные отдыхающие, ворча, собирали полотенца, пропуская полицейский "уазик" у кромки моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Толпы, песок и водоросли: как выглядят пляжи Анапы в разгар сезона

Фоторепортаж с песчаных пляжей Черного моря (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С начала года на Кубани проведено 3,9 тыс. телемедицинских консультаций
В Краснодаре ищут пропавшего 69-летнего пенсионера
Ассоциация пресс-служб Краснодарского края стала Стратегическим партнером Конкурса «Серебряные нити»
В Сочи 95-летняя пенсионерка пропала в лесу
Гипс не помеха: на пляже в Анапе мужчина помог своему травмированному другу поплавать в море
В Динском районе начинается проектирование нового реабилитационного центра
На Кубани от коронавируса скончался 69-летний житель Армавира
В Сочи задержан местный житель с 44 упаковками метадона
Полиция не каталась по пляжу, а ребенка искала: в Анапе объяснили появление «уазика» на кромке моря
Кубань первой в стране завершила уборку урожая
Кадастровая палата Кубани открыла новый офис в Краснодаре
На Кубани ввели в эксплуатацию лифты для лиц с ограниченными возможностями
ВТБ запускает новую Travel-карту для клиентов сегмента «Привилегия», которая позволяет получать до 3% кешбэка милями за покупки.
На Кубани против директора компании возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты
В Краснодаре выберут лучшего автоинструктора
В Ростове пациентка наблюдала за работой хирургов, которые делали ей операцию на сердце
Краснодарский край остается в тройке регионов-лидеров в стране по вводу жилья
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 22 июля 2020 увеличилось на 83
По улице Стахановской в Краснодаре заменят трубопровод
Сочи принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров
Жители Краснодара стали чаще покупать товары в интернет-магазинах
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам