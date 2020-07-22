«На курортах пропадают дети»: волонтеры «Лиза Алерт» бьют тревогу

Курорты Краснодарского края трещат по швам. Центральные пляжи Анапы, Сочи, Геленджика не вмещают всех желающих позагорать под южным солнцем. Но в этой поистине толпе отдыхающих начали пропадать дети. Только за три дня, по данным поискового отряда "Лиза Алерт" в курортном селе Витязево под Анапой пропали четверо детей. К счастью, в тот же день усилиями полицейских, волонтеров и просто неравнодушных людей их нашли, но поисковиков пугает эта тенденция.

- Этот год стал уникальным для курортов Краснодарского края. Из-за введенных ограничений многие поклонники заграничного отдыха приехали на наше побережье. Гостиницы и дома отдыха переполнены, - обратился отряд "Лиза Алерт" к отдыхающим. - К сожалению, это лето грозит стать уникальным по количеству заявок на пропавших на пляжах детей.

Волонтеры перечислили, 17 июля на "горячую линию" 88007005452 обратилась мама пропавшей 10-летней девочки. Найдена, жива. 19 июля "Лиза Алерт" искали 8-летнего мальчика. Найден, жив. Вчера, 20 июля, на пляже пропали дети 4 и 5 лет. Найдены, живы.

- Заявки сейчас поступают со всех концов курортного края, - трубят поисковики. - И каждый раз мы боимся опоздать. Опыт прошлых лет показывает, если на улице стоит жара и рядом есть водоем, шансов найти ребенка живым практически нет.

При этом в огромных толпах курортных городов дети теряются мгновенно.

- Достаточно отойти на пару шагов, и малышей просто не видно за высокими взрослыми. На узких полосках песка между бесконечными ковриками бродят десятки детей, и очень сложно понять, потерялся ребенок или за ним присматривает родственник с ближайшего лежака, - просят поисковики "Лиза Алерт". - Пожалуйста, будьте внимательнее! Не теряйте детей из виду.

Они также настаивают, чтобы выходя из дома или гостиницы на курорте, взрослые клали в карман ребенка записку с номером своего телефона.

- Фотографируйте их в той одежде, в которой они выходят из дома и купаются в море, в случае ЧП это упростит поиск, - говорят поисковики.

Напомним, одна из таких поисковых операций попала на видео туристов в Анапе. Возмущенные отдыхающие, ворча, собирали полотенца, пропуская полицейский "уазик" у кромки моря.

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