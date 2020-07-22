2020-07-22T17:19:25+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев поручил возобновить еженедельные заседания краевого оперативного штаба

Курировать работу будет первый вице-губернатор Алексеенко
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Уже со следующей недели в администрации региона вновь будут проходить регулярные заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Курировать работу, как и ранее, будет первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

Об этом 22 июля сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на своей странице в соцсетях. Глава региона объяснил это решение наблюдаемым ростом заболеваемости.

- Сейчас в крае мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом. Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают, – написал Кондратьев.

Как ранее сообщалось, 22 июля в регионе зафиксировано 83 случая заболевания. Всего в крае подтверждено 7423 случая. За весь период пандемии умерло 99 человек с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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