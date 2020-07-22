Вениамин Кондратьев поручил возобновить еженедельные заседания краевого оперативного штаба
Уже со следующей недели в администрации региона вновь будут проходить регулярные заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Курировать работу, как и ранее, будет первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.
Об этом 22 июля сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на своей странице в соцсетях. Глава региона объяснил это решение наблюдаемым ростом заболеваемости.
- Сейчас в крае мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом. Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают, – написал Кондратьев.
Как ранее сообщалось, 22 июля в регионе зафиксировано 83 случая заболевания. Всего в крае подтверждено 7423 случая. За весь период пандемии умерло 99 человек с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU