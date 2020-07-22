2020-07-22T19:04:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 30 июля

Ожидается, что глава региона расскажет о текущей эпидобстановке в крае
Евгения СОРОКА
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Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Еженедельные заседания краевого оперативного штаба возобновляются. Связано это с ростом числа заболевших коронавирусом на Кубани. Напомним, в начале июля в сутки регистрировали порядка 60 случаев, сейчас приходят по 80 положительных тестов каждый день. Роспотребнадзор считает, что виной тому сами жители региона, которые не носят маски в общественных местах.

О нынешней эпидситуации в крае расскажет губернатор Кубани уже на следующей неделе. Как удалось узнать «КП» - Кубань», заседание оперштаба состоится 30 июля. Планируется, что совещание начнется в 12:00.

- Курировать эту работу по-прежнему будет первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на своей странице в социальных сетях.

Также усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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