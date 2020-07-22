Прокуратура проверит деятельность властей Анапы в градостроительной сфере
Прокурор Кубани Сергей Табельский 22 июля провел в Анапе оперативное совещание, посвященное вопросам законности в градостроительной деятельности на курорте.
На совещании особо отмечены, как наиболее проблемные вопросы, связанные с застройкой пляжей и бездействием по этому вопросу органов земельного контроля города.
В прокуратуре намерены обратить самое пристальное внимание на неправомерную выдачу разрешений на строительство жилых домов, апарт-отелей, гостиниц и баз отдыха без наличия там необходимой инфраструктуры.
- Территориальному прокурору даны поручения о проведении проверок с целью оценки законности действий уполномоченных органов и организаций, в том числе дачи правой оценки деятельности органов местного самоуправления, которая привела к стихийной застройке курорта федерального значения,- сообщает прокуратура края.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку после резкой критики ситуации в градостроительной сфере курорта со стороны губернатора Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU