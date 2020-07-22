2020-07-22T18:17:42+03:00
Коронавирус Covid-19

У главы Мостовского района Сергея Ласунова выявили коронавирус

Почти все главы городских и сельских поселений самоизолировались
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/predgorieonlineФото: instagram.com/predgorieonline
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За последние сутки число заболевших в Краснодарском крае резко выросло на 83. За день до этого тоже нерадужные новости - 78 положительных тестов за 24 часа. В краевом Роспотребнадзоре отмечают, что домашних очагов стало гораздо больше. Среди тех, кто заразился, - глава Мостовского района Сергей Ласунов и его семья.

- Я, моя супруга и ее мама с подтвержденным коронавирусом лечимся в Краснодаре, - рассказал Сергей Ласунов газете «Предгорье». - Все, кто был со мной в контакте, включая членов семьи, будут находиться на самоизоляции.

В течение двух недель с момента последнего контакта за ними будут наблюдать медики. В случае, если у кого ухудшится самочувствие, врачи проведут тест.

Карантин семьи главы Мостовского района завершится после получения отрицательного анализа на COVID-19. Сейчас на самоизоляции все заместители Сергея Ласунова, кроме того, не выходят из дома сейчас почти все главы городских и сельских поселений.

- Кроме меня и двоих заболевших членов семьи, пока коронавирус не подтвержден ни у кого из контактных лиц, - добавил Сергей Ласунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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