В Геленджике реанимируют старые колодцы

22 Июль 2020 2020-07-22T18:35:03+03:00

Питьевой воды на курорте не хватает

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Власти Геленджика продолжают принимать меры по обеспечению населения города и туристов водой.

Для этого на курорте обследуют 15 скважин, которые ранее были задействованы под хозяйственные нужды.

- По поручению главы Геленджика специалисты администрации отыскали на территории города 15 колодцев. Воду из них в прошлые годы жители города брали для хозяйственных нужд. Основная задача - колодцы обследовать, восстановить, чтобы в самые засушливые дни горожане снова могли ими пользоваться, - сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Работа двух колодцев уже возобновилась на Тонком мысе рядом с улицей Парусной. Здесь проведена дезинфекция и установлен ручной кран.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Геленджике из-за перебоев с водоснабжением главой региона поручено изыскать место для строительства нового, дополнительного водозабора.

А пока на курорте воду подвозят в спецавтомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU