2020-07-23T09:03:33+03:00
Общество

В Анапе прошло заседание комиссии по проверке соблюдения градостроительных норм

Возглавляет работу комиссии вице-губернатор Василий Швец
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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В составе проверяющих ситуацию в градостроительной сфере курорта 23 человека, 11 из них – представители общественности Анапы.

До заседания Василий Швец осмотрел город с вертолета , чтобы выявить нарушения правил застройки.

– Мы увидели объекты, о которых говорили представители горожан, выявили и новые проблемные места. Больше всего вопросов у меня к территории Супсеха, Высокого берега, Витязево и Джемете, – отметил вице-губернатор.

В задачи комиссии также входит правовая. оценка выданных властями курорта разрешений на строительство жилых комплексов и отелей..

Вопросы у вице-губернатора вызывают и многочисленные решения местных судов, благодаря которым в Анапе стало возможным строить крупные объекты ч явными отклонениями от изначального проекта.

Как ранее писала «Комсомолка», правовую оценку действиям властей Анапы при выдаче разрешений на строительство намерена дать и прокуратура региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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