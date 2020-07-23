В Анапе прошло заседание комиссии по проверке соблюдения градостроительных норм
В составе проверяющих ситуацию в градостроительной сфере курорта 23 человека, 11 из них – представители общественности Анапы.
До заседания Василий Швец осмотрел город с вертолета , чтобы выявить нарушения правил застройки.
– Мы увидели объекты, о которых говорили представители горожан, выявили и новые проблемные места. Больше всего вопросов у меня к территории Супсеха, Высокого берега, Витязево и Джемете, – отметил вице-губернатор.
В задачи комиссии также входит правовая. оценка выданных властями курорта разрешений на строительство жилых комплексов и отелей..
Вопросы у вице-губернатора вызывают и многочисленные решения местных судов, благодаря которым в Анапе стало возможным строить крупные объекты ч явными отклонениями от изначального проекта.
Как ранее писала «Комсомолка», правовую оценку действиям властей Анапы при выдаче разрешений на строительство намерена дать и прокуратура региона.
ИСТОЧНИК KP.RU