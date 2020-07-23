2020-07-23T10:06:14+03:00
Общество

В Сочи 12-летний долгострой обещают сдать в декабре 2020 года

Всего в 2020 году ключи от квартир в проблемных домах в городе получат 650 человек
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи 12-летний долгострой обещают сдать в декабре 2020 года. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи 12-летний долгострой обещают сдать в декабре 2020 года. Фото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В Сочи на завершающую стадию вышло строительство проблемного долгостроя в переулке Трунова. В этот дом в Завокзальном микрорайоне 185 дольщиков вложили деньги 12 лет назад. Благодаря усилиям местных властей, новоселье здесь планируются на декабрь 2020 года.

- Основанием для активизации завершения объектов участников долевого строительства послужили изменения в законодательстве. Кроме того, большая поддержка идёт со стороны местных предпринимателей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента строительства администрации Сочи Михаил Неудачный.

По его словам, параллельно группа-инвестор «Альпика» завершает строительство еще на четырёх проблемных объектах в Сочи. Намечено, что в 2020 году ключи от квартир в долгостроях получат 650 человек, а в 2021 году - 350 дольщиков.

«Комсомольская правда» - Кубань» писала ранее, что до конца 2020 года в Сочи планируется завершить строительство 37 проблемных объектов общей площадью 177,1 тысяч квадратных метров

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замглавы Абинского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
В Сочи местный житель незаконно хранил в доме обрез ружья
В Выселковском районе прокуратура заставила соцзащиту выплатить компенсацию семье ребенка-инвалида
Коронавирус в Краснодарском края: за последние сутки выявлено 85 новых случаев опасной болезни
В Анапе пройдет заседание совета технополиса «Эра»
Перед заходом в порт Новороссийска панамский сухогруз нарушил госграницу РФ
На Кубани обнаружено почти 40 артснарядов времен Великой Отечественной войны
В Сочи 12-летний долгострой обещают сдать в декабре 2020 года
В Сочи мнимый продавец контейнеров в Интернете облапошил десятки людей на 1 миллион рублей
Судебные приставы в Динском районе сумели взыскать с должника более 3 миллионов рублей
В Анапе прошло заседание комиссии по проверке соблюдения градостроительных норм
Температура морской воды на курортах Кубани: от 23 в Ейске до 27 в Сочи и Туапсе
В Краснодаре за счет экономии отремонтировали два участка дорог
Малый и средний бизнес на Кубани получил льготных займов на 533 миллиона рублей
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов
В Новороссийске мужчину оштрафовали за незаконную покупку леопарда
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 30 июля
В Анапе тушили горящий дом на площади в 200 квадратных метров
В Геленджике реанимируют старые колодцы
Под Краснодаром по новой транспортной развязке пустили движение
У главы Мостовского района Сергея Ласунова выявили коронавирус
Прокуратура проверит деятельность властей Анапы в градостроительной сфере
Вениамин Кондратьев поручил возобновить еженедельные заседания краевого оперативного штаба
Вениамин Кондратьев сделал заявление из-за роста заболеваемости в Краснодарском крае
С начала года на Кубани проведено 3,9 тыс. телемедицинских консультаций
В Краснодаре ищут пропавшего 69-летнего пенсионера