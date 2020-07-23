23 Июль 2020 2020-07-23T10:06:14+03:00

В Сочи 12-летний долгострой обещают сдать в декабре 2020 года. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Всего в 2020 году ключи от квартир в проблемных домах в городе получат 650 человек

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В Сочи на завершающую стадию вышло строительство проблемного долгостроя в переулке Трунова. В этот дом в Завокзальном микрорайоне 185 дольщиков вложили деньги 12 лет назад. Благодаря усилиям местных властей, новоселье здесь планируются на декабрь 2020 года.

- Основанием для активизации завершения объектов участников долевого строительства послужили изменения в законодательстве. Кроме того, большая поддержка идёт со стороны местных предпринимателей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента строительства администрации Сочи Михаил Неудачный.

По его словам, параллельно группа-инвестор «Альпика» завершает строительство еще на четырёх проблемных объектах в Сочи. Намечено, что в 2020 году ключи от квартир в долгостроях получат 650 человек, а в 2021 году - 350 дольщиков.

«Комсомольская правда» - Кубань» писала ранее, что до конца 2020 года в Сочи планируется завершить строительство 37 проблемных объектов общей площадью 177,1 тысяч квадратных метров

ИСТОЧНИК KP.RU