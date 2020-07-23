23 Июль 2020 2020-07-23T11:59:37+03:00

В Сочи местный житель незаконно хранил в доме обрез ружья. Фото: архив КП

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В Сочи полицейские обнаружили и изъяли у 43-летнего местного жителя обрез охотничьего ружья. Операция проводилась совместно с сотрудниками службы УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Сочи. Мужчина хранил оружие в своем частном доме.

- Отдел дознания Хостинского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Представитель пресс-службы уточнил, что санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», в июне в Сочи задержали участников вооруженного конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU